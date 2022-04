Dimite un diputado brasileño por sus comentarios machistas sobre las refugiadas ucranianas

El diputado brasile√Īo Arthur do Val ha presentado este mi√©rcoles su dimisi√≥n despu√©s de que el Consejo de √Čtica de la Asamblea de Sao Paulo aprobara por unanimidad revocar su mandato debido a unos audios en los que se le pod√≠a escuchar hacer comentarios machistas sobre refugiadas ucranianas.

Los diputados de esta comisión solicitan para él un juicio político por romper el decoro parlamentario por aquellos comentarios en los que Do Val aseguraba que las mujeres que huían de Ucrania de la guerra "son fáciles porque son pobres".

A pesar de presentar su renuncia, si la petici√≥n de juicio pol√≠tico es aprobada por el pleno de la Asamblea Legislativa de Sao Paulo, Do Val quedar√° inhabilitado durante los pr√≥ximos ocho a√Īos para ocupar cargos de responsabilidad pol√≠tica. Para ello, 48 de los 94 diputados tendr√≠an que votar a favor.

Do Val, del conservador Unión Brasil, sostiene que está siendo víctima de una "persecución política" y ha asegurado que no se rendirá. "Sin cargo, los diputados ahora están obligados a discutir mis derechos políticos, lo que deja claro que lo que ellos quieren en verdad es echarme de las elecciones", ha dicho.

"Estoy siendo víctima de un proceso injusto y arbitrario dentro de la Asamblea. Mi derecho a la defensa fue ignorado por los diputados, que promueven una persecución política", por lo que "voy a renunciar a mi cargo por respeto a los 500.000 paulistas que me votaron".

Durante la audiencia celebrada la semana pasada en la que se aprobó votar en la Asamblea su juicio político, Do Val se disculpó ante el grupo de mujeres ucranianas que acudió a protestar, al mismo tiempo que acusaba al comité de ética de guiarse por su "odio" hace él.

"Me equivoqué. Quiero disculparme principalmente con las mujeres ucranianas que están aquí. Ahora, seamos honestos, todos saben que este proceso de casación no es por lo que dije, sino por quién lo dijo. La verdad es que todos aquí me odian. Este proceso no es por mis faltas, sino por mis virtudes", dijo.

Los audios

El pasado mes de marzo, se filtraron unos audios por redes sociales en los que se escuchaba Do Val hacer comentarios machistas sobre las mujeres ucranianas, tras un viaje que realizó a la frontera de Ucrania con Eslovaquia como integrante del colectivo Movimiento Brasil Libre (MBL) con motivo de la crisis bélica.

"Son f√°ciles porque son pobres. (...) No pagu√© por ninguna pero me pegu√© a dos chicas (...). La facilidad es incre√≠ble. A estas chicas de Sao Paulo le dices buenos d√≠as y te escupen en la cara y aqu√≠ son s√ļper simp√°ticas", se escucha a Do Val en uno de estos audios.

"Acab√© de cruzar a pie la frontera de Ucrania con Eslovaquia. Juro que nunca en mi vida vi nada parecido en t√©rminos de chicas guapas. Las colas de refugiadas, hermano. Imagina una fila de, no s√©, unos 200 metros o m√°s, solo diosas. Incre√≠ble. Si coges la fila de la mejor discoteca de Brasil, en la mejor √©poca del a√Īo, no le llega a los pies de la fila de refugiadas de aqu√≠", se escucha en otra grabaci√≥n.

En otro, asegura que pasó por cuatro barreras fronterizas y que contó hasta doce policías que eran unas "diosas", de las que "si te casas con ellas haces todo lo que pidan". "No tengo palabras ni para expresarlo, cuatro de esas eras chicas que si cagan le limpias el culo con la lengua. Cuando pasé la guerra, vuelvo", soltó.