Dimite un diputado de uno de los partidos del Gobierno en medio de las protestas sociales en Marruecos

Dimite un diputado de uno de los partidos del Gobierno en medio de las protestas sociales en Marruec
MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -
El diputado Tui Benyelún, del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), uno de los tres que forman el Gobierno marroquí, ha presentado su dimisión en medio de las protestas sociales de la Generación Z 212 que han sacudido el país en los últimos diez días.
Benyelún ha renunciado a su escaño en la Cámara de Representantes en respuesta a las movilizaciones, según un comunicado recogido por el portal de noticias Nador City. Con su renuncia, "asume su responsabilidad y reconoce las demandas expresadas por la ciudadanía y por los jóvenes en particular".
El diputado resalta que fue elegido para representar a la nación y para "trabajar para fortalecer la labor de supervisión parlamentaria, evaluar las políticas públicas y la diplomacia". Sin embargo, "la actuación del Gobierno y las leyes no siempre han sido acordes con las aspiraciones" de la población, por lo que dimite "por respeto" a su "deber moral y nacional".
Este lunes se han producido nuevas protestas y movilizaciones en varias ciudades marroquíes en el que supone el décimo día consecutivo de manifestaciones para exigir reformas en educación y sanidad y que sean juzgados los responsables de corrupción.
Ha habido concentraciones en Casablanca, en la plaza Hammam, donde se ha pedido la dimisión del primer ministro, Aziz Ajanuch, y en otras ciudades del país, siempre con la consigna de la movilización pacífica.
El canal de Discord Generación Z 212 del que surgió la protesta ha superado ya los 188.000 miembros.
