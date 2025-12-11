Dimite un ministro surcoreano acusado de pagos a la Iglesia de la Unificación

Por Jack Kim

SEÚL, 11 dic (Reuters) -

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, aceptó el jueves la dimisión del ministro de Océanos, después de que Chun Jae-soo dijera que dimitía para centrarse en desmentir las afirmaciones de que había recibido pagos ilegales de la Iglesia de la Unificación.

Chun calificó las afirmaciones de "completamente falsas" y dijo que había ofrecido su dimisión para no perjudicar la labor de su ministerio y del Gobierno de Lee.

En los últimos días, medios locales han citado fuentes no identificadas que afirman que un antiguo funcionario de la Iglesia de la Unificación informó a los fiscales de pagos a parlamentarios del Partido Democrático de Lee, incluido Chun. Los artículos no indicaban cuánto dinero había recibido Chun.

Chun dijo esta semana que utilizaría todos los medios legales para exigir responsabilidades por "informaciones falsas y distorsiones malintencionadas".

La líder de la Iglesia de la Unificación, Han Hak-ja, está siendo juzgada acusada de sobornar a la ex primera dama Kim Keon-hee a cambio de favores comerciales. Han ha negado las acusaciones.

Chun dijo que era "lo correcto" dimitir para centrarse en abordar las acusaciones, que calificó de "absurdas" y "absolutamente infundadas".

Lee había aceptado la dimisión de Chun, según informó la oficina de Lee el jueves por la tarde.

Lee ha pedido que se investiguen con dureza los presuntos vínculos indebidos entre grupos religiosos y políticos, independientemente de su afiliación partidista, sin nombrar a entidades religiosas concretas.

Kim, esposa del expresidente Yoon Suk-yeol, también está siendo juzgada por corrupción. (Información de Jack Kim; Información adicional de Joyce Lee; edición de Chris Reese, Cynthia Osterman y Ed Davies; edición en español de Paula Villalba)