Dimiten los ministros de Energía y Justicia de Ucrania en medio de escándalo de corrupción

La ministra ucraniana de Energía, Svitlana Grynchuk, y el de Justicia, German Galushchenko, anunciaron este miércoles su dimisión, poco después de que el presidente Volodimir Zelenski pidiera su renuncia por un...

Presidente de Ucrania
Dimiten los ministros de Energía y Justicia de Ucrania en medio de escándalo de corrupción

La ministra ucraniana de Energía, Svitlana Grynchuk, y el de Justicia, German Galushchenko, anunciaron este miércoles su dimisión, poco después de que el presidente Volodimir Zelenski pidiera su renuncia por un escándalo de corrupción que sacude el país.

"Los ministros presentaron su renuncia de conformidad con la ley", señaló la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko en Telegram.

Zelenski había dicho poco antes que ambos ministros no podían "seguir en sus cargos" y añadió que era "absolutamente inaceptable" que siguieran existiendo "tramas [de corrupción] en el sector energético" del país en medio de bombardeos rusos.

Las renuncias de ambos ministros aún deben ser validados por el Parlamento.

El caso de corrupción afecta principalmente a Galushchenko, que fue exministro de Energía, y a un aliado de Zelenski, Timur Minditch, que abandonó Ucrania poco antes de que estallara el escándalo.

La ministra de Energía no ha sido citada oficialmente en la investigación, pero, según los medios de comunicación ucranianos, se la considera una persona de confianza de su predecesor.

Las autoridades anticorrupción anunciaron esta semana que desmantelaron una amplia red de corrupción que desvió US$100 millones.

La trama habría sido orquestada por Minditch, en particular en torno a la empresa nuclear nacional Energoatom.

Según la investigación, Galushchenko participó en ella cuando se desempeñaba como ministro de Energía.

