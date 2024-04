¿Dimitirá o no? España aguarda por la decisión de Pedro Sánchez

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, romperá este lunes su silencio y anunciará si dimite o no, tras la apertura de una investigación judicial a su esposa, que el mandatario socialista enmarca en una campaña de acoso orquestada por la derecha.

En el poder desde 2018, el jefe del ejecutivo de izquierda, de 52 años, dará a conocer su decisión en un mensaje desde el palacio presidencial de la Moncloa a una hora todavía por determinar.

Asiduo a los golpes de efecto políticos, Sánchez conmocionó a España el miércoles cuando, totalmente por sorpresa, indicó que estudiaba renunciar luego de conocerse la investigación preliminar a su esposa, Begoña Gómez, por sospechas de tráfico de influencias y corrupción.

"Necesito parar y reflexionar" sobre "si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor", escribió el mandatario en una carta a la ciudadanía que publicó en la red social X.

En un hecho sin precedentes, Sánchez canceló su agenda pública hasta el lunes, anulando su aparición en mitines durante el primer fin de semana de campaña para las cruciales elecciones regionales del 12 de mayo en Cataluña, donde los socialistas buscan desalojar del poder a los independentistas.

- ¿Moción de confianza, elecciones? -

Si Sánchez dimite, el gobierno quedará en funciones y España estará al borde de unas nuevas elecciones legislativas, tras las de julio de 2023, en las que los socialistas quedaron segundos detrás de la derecha pero pudieron gobernar gracias a las alianzas parlamentarias.

El partido de Sánchez también podría proponer un candidato para reemplazarlo, que tendría que ser investido por el Congreso, para lo cual suena el nombre de la número dos del gobierno, María Jesús Montero.

Si permanece en el cargo, Sánchez podría convocar una moción de confianza para mostrar a la oposición que sigue contando con el respaldo de una mayoría en el Congreso.

"Presidente, quédate, Pedro, quédate, estamos contigo", lanzó el sábado María Jesús Montero en un cónclave socialista, mientras miles de simpatizantes en las calles de Madrid instaron a Sánchez a no renunciar.

"Basta de violencia verbal ejercida sin reparos contra él y su familia, por una derecha cada vez más ultra", agregó Montero.

La investigación contra la esposa de Sánchez, bajo secreto de sumario, fue abierta ante una denuncia de la asociación Manos Limpias, próxima a la extrema derecha.

La fiscalía pidió que se archivara la demanda y Manos Limpias admitió que se basó exclusivamente en informaciones de prensa.

Según el medio digital El Confidencial, el tribunal indaga los vínculos de Begoña Gómez con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando esta última mantenía conversaciones con el gobierno para un rescate durante la pandemia de covid-19 que finalmente consiguió.

- "Un espectáculo de adolescente" -

Sánchez, que gobierna con la extrema izquierda y el apoyo de partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, repudió en su carta las "denuncias tan escandalosas como falsas", que a su juicio emanan de una campaña llevada a cabo por "intereses derechistas y ultraderechistas (...) que no aceptan el veredicto de las urnas.

Es una "estrategia de acoso y derribo", prosiguió el mandatario, cuyas medidas, como una ley de amnistía para independentistas que participaron en el intento de secesión de Cataluña en 2017, han chocado con un rechazo frontal de la oposición de derecha.

El conservador Partido Popular, primera formación de oposición, ha ridiculizado la decisión de Sánchez de sopesar su dimisión y asegura que es puro tacticismo político para victimizarse y reagrupar a sus filas.

Un jefe de gobierno "no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade", ironizó el jueves el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El socialista "ya representa al pasado" y "no habrá épica en la dimisión, ni habrá heroicidad en la resistencia" si se mantiene en el poder, afirmó este domingo Feijóo, en una referencia al libro "Manuel de resistencia" de Sánchez.

