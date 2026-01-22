Dinamarca abierta a "diálogo" sobre Groenlandia que respete su "integridad territorial"

Dinamarca desea "un diálogo constructivo con sus aliados" sobre su territorio autónomo Groenlandia y la seguridad del Ártico, pero que respete su "integridad territorial", dijo este jueves su primera ministra, Mette Frederiksen

El llamado de la líder danesa se produce luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el miércoles en el Foro Económico Mundial en Davos un "marco" de acuerdo con el secretario general de la OTAN sobre el rol de Washington en esa vasta isla ártica rica en minerales

"Podemos negociar todos los aspectos políticos: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar nuestra soberanía. Me han informado de que no ha sido así", zanjó Frederiksen en un comunicado

La primera ministra subrayó que a lo largo de todo el proceso de debate ha "coordinado sus esfuerzos" con el gobierno de Groenlandia, que ha rechazado de manera contundente cualquier dominio estadounidense

"Hemos mantenido un estrecho diálogo con la OTAN y yo misma he hablado regularmente con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, especialmente antes y después de su reunión con el presidente Trump en Davos", explicó

"El Reino de Dinamarca desea mantener un diálogo constructivo con sus aliados sobre las formas de reforzar la seguridad en el Ártico, incluida la Cúpula Dorada estadounidense, siempre que se respete nuestra integridad territorial", aseguró en referencia al gigantesco proyecto estadounidense de un escudo antimisiles

Trump insiste en que Groenlandia es "vital" para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia, a medida que el Ártico se derrite y las superpotencias compiten por una ventaja estratégica en esta región

El miércoles, luego de anunciar el "marco para un futuro acuerdo" sobre la isla, del que se desconocen los detalles, también retiró sus amenazas militares y arancelarias contra varios países europeos opuestos a su plan