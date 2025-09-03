Dinamarca acogerá la producción de combustible para misiles ucranianos de largo alcance

COPENHAGUE, 3 sep (Reuters) - Un fabricante de armas ucraniano empezará a producir combustible para misiles de largo alcance en Dinamarca, según anunció el miércoles el gobierno danés, lo que supone la primera expansión en el extranjero de una empresa de defensa ucraniana.

La empresa ucraniana es Fire Point, fabricante de los misiles Flamingo, que el presidente Volodímir Zelenski ha descrito como el arma de mayor éxito de su país.

En junio, Zelenski declaró que Ucrania estaba en conversaciones sobre la producción conjunta de armas con Dinamarca, Noruega, Alemania, Canadá, Reino Unido y Lituania.

La producción de combustible se ubicará cerca de la base aérea danesa de Skydstrup, sede de la flota de cazas F-16 del país nórdico.

"Es una ayuda a la lucha de Ucrania por la seguridad, su propia independencia y, no menos importante, su oportunidad de vivir en paz", declaró a los periodistas el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen.

Dinamarca ha sido un firme defensor de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en 2022 y hasta ahora ha aportado 67.600 millones de coronas danesas (US$10.130 millones) en apoyo militar, según el Ministerio de Relaciones Exteriores danés.

El gobierno danés destinó recientemente 500 millones de coronas para apoyar la expansión de empresas ucranianas en el país nórdico.

(US$1 = 6,3751 coronas danesas)

