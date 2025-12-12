Dinamarca anuncia que la UE votará el acuerdo comercial con Mercosur la próxima semana

BRUSELAS, 12 dic (Reuters) - Los países de la Unión Europea se disponen a votar a principios de la próxima semana para determinar si debe firmar un acuerdo comercial con el Mercosur antes de finales de año, informó el viernes Dinamarca, que ostenta la presidencia rotativa del bloque.

La UE y el Mercosur llegaron a un acuerdo en diciembre pasado para crear el mayor pacto comercial de la historia del bloque, unos 25 años después de que se iniciaran las negociaciones.

Sin embargo, Francia y otros países de la UE han expresado sus reservas, temiendo que el aumento de las importaciones perjudique a sus agricultores.

La Comisión Europea, que negoció el acuerdo, busca la aprobación de los miembros de la UE para que su presidenta Ursula von der Leyen pueda viajar a Brasil para firmarlo.

"En la planificación de la presidencia danesa, la intención es celebrar la votación sobre el acuerdo de Mercosur la próxima semana para que la presidenta de la Comisión pueda firmar el acuerdo en Brasil el 20 de diciembre. Esto no ha cambiado", dijo el viernes un funcionario danés.

El resultado es incierto.

La aprobación requiere una mayoría cualificada de 15 miembros de la UE que representen el 65% de la población del bloque.

Alemania, España y los países nórdicos son claros partidarios. Sin embargo, Polonia ha dicho que se opondrá al acuerdo, mientras que las posiciones de Francia e Italia no están claras.

Si estos tres países más uno votan en contra o se abstienen, el acuerdo sería rechazado. (Reporte de Philip Blenkinsop y Andrew Gray; editado en español por Javier Leira)