dinamarca celebra decisión de eeuu de no participar en carrera de trineos en groenlandia

(Agrega detalles, contexto y citas; añade autores)

Por Stine Jacobsen, Louise Rasmussen y Jacob Gronholt-Pedersen

COPENHAGUE, 26 mar (Reuters) - Dinamarca celebró el miércoles la decisión de Estados Unidos de limitar a una base militar una visita prevista a Groenlandia, después de que los planes provocaron un enfrentamiento entre Copenhague y la Casa Blanca en medio del interés del presidente Donald Trump por hacerse con el control de la isla.

La primera ministra de Dinamarca dijo el martes que la visita prevista de Usha Vance -esposa del vicepresidente estadounidense, JD Vance- a una popular carrera de trineos tirados por perros en Groenlandia esta semana formaba parte de una "presión inaceptable" sobre el territorio semiautónomo danés.

La Casa Blanca anunció el martes que la delegación estaría encabezada en su lugar por el propio JD Vance, pero que sólo visitaría la base espacial estadounidense de Pituffik, en el norte de Groenlandia, y no la carrera de trineos tirados por perros, un gran acontecimiento deportivo anual.

"Creo que es muy positivo que los estadounidenses hayan cancelado su visita a la sociedad groenlandesa. En su lugar, visitarán su propia base, Pituffik, y no tenemos nada en contra de ello", dijo el ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, a la emisora DR.

Las encuestas muestran que casi todos los groenlandeses se oponen a formar parte de Estados Unidos y los manifestantes antiamericanos, algunos con gorras de "Make America Go Away" y pancartas de "Yankees go home", protagonizaron recientemente algunas de las mayores manifestaciones jamás vistas en Groenlandia.

Se habían planeado protestas similares en relación con la visita de Vance.

Desde la visita privada de Donald Trump Jr. a la isla rica en minerales en enero, el mandatario estadounidense ha hablado constantemente de anexionarse Groenlandia y ha instado a sus residentes a unirse a Estados Unidos.

El jefe de gobierno en funciones de Groenlandia, Mute Egede, había calificado la visita de "provocación", ya que coincide con las conversaciones sobre la coalición de gobierno tras las recientes elecciones parlamentarias, así como con los comicios municipales previstos para la próxima semana.

(Editado en español por Jorge Ollero y Carlos Serrano)