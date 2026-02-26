COPENHAGUE, 26 feb (Reuters) -

Dinamarca celebrará elecciones parlamentarias el 24 de marzo, ‌según anunció ‌el ⁠jueves la primera ministra, Mette Frederiksen, con el objetivo de aprovechar ​el aumento ⁠del ⁠apoyo a su postura desafiante frente a ​la presión de Estados Unidos sobre Groenlandia.

Frederiksen ‌ha pasado los últimos ​meses movilizando a ​los líderes europeos contra el renovado interés del presidente de EEUU, Donald Trump, por anexionar la isla ártica, un esfuerzo que, según las encuestas de ​opinión, ha reforzado su popularidad tras el descontento público ⁠por el aumento del coste de la vida y ‌las presiones sobre los servicios sociales.

La crisis de Groenlandia ha aumentado aún más la visibilidad de Frederiksen en la escena internacional, en la que llamó la atención por su ‌rápida respuesta dirigiendo Dinamarca durante la pandemia del COVID-19 ⁠y por conseguir el apoyo ‌europeo a Ucrania.

Las elecciones pondrán a ⁠prueba si los votantes ⁠premian su liderazgo internacional y su defensa de la soberanía danesa o si castigan a su Gobierno por lo que, según los ‌críticos, ha sido una ​falta de atención a los problemas internos. (Información de Stine Jacobsen y Louise Rasmussen; edición de Terje Solsvik; edición ‌en español de Jorge Ollero Castela)