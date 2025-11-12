Dinamarca.- Comienza en Dinamarca el juicio contra dos suecos sospechosos de lanzar granadas contra la Embajada de Israel

MADRID, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El juicio contra dos ciudadanos suecos acusados de lanzar dos granadas contra la Embajada de Israel en Copenhague, la capital de Dinamarca, ha comenzado este miércoles en el país, un año después de que se registraran varias explosiones en las inmediaciones del inmueble.

Los acusados, de 18 y 21 años, están siendo juzgados por transporte y posesión ilegal de al menos cinco granadas de mano, dos de las cuales explotaron cerca de la Embajada, además de hacer frente a cargos de asalto agravado e intento de homicidio, según informaciones de la emisora de radio danesa DR.

Jakob Buch Jepsen, abogado de uno de los acusados, ha asegurado que se declara "no culpable" de los cargos de mayor gravedad, pero ha admitido haber lanzado dos granadas, aunque ha matizado que el objetivo no era la sede de la legación diplomática.

El mismo adolescente se encuentra imputado por disparar contra la Embajada israelí en Estocolmo, la capital de Suecia, en octubre de 2024. Las autoridades apuntan a que habría sido reclutado por la red criminal sueca conocida como Foxtrot en el instituto. El segundo acusado, el mayor de los dos, ha reiterado su inocencia.

Los dos fueron detenidos hace más de un año a bordo de un tren en la estación principal de Copenhague cuando trataban de salir de la ciudad. Posteriormente, fueron interrogados por las fuerzas de seguridad y puestos bajo custodia, sin que trascendieran sus identidades.