Dinamarca comprará por primera vez armas de largo alcance por amenaza rusa

Dinamarca anunció el miércoles que comprará por primera vez en su historia "armas de precisión de largo alcance" como misiles o drones, porque necesita reforzar sus capacidades de disuasión ante la amenaza de Rusia sobre Europa.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo en una conferencia de prensa que la medida representa "un cambio de paradigma en la política de defensa" del país nórdico.

"Por primera vez, Dinamarca va a desarrollar capacidad militar en forma de armas de precisión de largo alcance", dijo Frederiksen a los periodistas.

Agregó que Rusia representará una amenaza para Dinamarca y Europa "en los años venideros" y que la decisión se tomó con el objetivo de tener una capacidad de "disuasión creíble" contra la agresión rusa.

"Con estas armas las fuerzas de defensa podrán alcanzar objetivos a larga distancia y, por ejemplo, neutralizar amenazas de misiles enemigos", explicó. Las armas a las que se refirió la primera ministra podrían ser, por ejemplo, misiles o drones.

Por su parte, el Ministerio de Defensa danés afirmó en un comunicado que analizará qué armas de largo alcance se ajustan mejor a las necesidades del país.

El rearme se ha convertido en una prioridad del gobierno danés tras la invasión rusa a Ucrania.

La semana pasada, Dinamarca dijo que invertiría unos US$9200 millones en sistemas europeos de defensa aérea y antimisiles.

En febrero, Frederiksen dijo que el país destinaría US$7000 millones al gasto de defensa en los próximos dos años, instando a los militares a "comprar, comprar, comprar".

