Dinamarca confirma afectaciones en páginas web del Ministerio de Defensa tras los últimos ciberataques

MADRID, 14 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Dinamarca han confirmado este viernes que varias páginas web vinculadas a su Ministerio de Defensa han sido objetivo de ciberataques durante los últimos días, después de que un grupo de piratas informáticos rusos reivindicaran durante el jueves la autoría de estas acciones, que han afectado a portales públicos y de empresas del país europeo.

Una portavoz del Ministerio de Defensa ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que varias de las páginas de la cartera "fueron sometidas esta semana a ataques de denegación de servicio", lo que provocó que "no estuvieran disponibles durante varias horas".

"Este es un tipo de ataque que, desafortunadamente, tiene lugar de manera regular, pero estamos bien equipados para hacerle frente", ha subrayado, un día después de que la Agencia de Protección Civil danesa confirmara a Europa Press los últimos ciberataques contra páginas web de Dinamarca.

La Agencia de Protección Civil especificó que este tipo de ciberataques "no son destructivos para los sistemas atacados". "Lo más frecuente es que el ataque pueda ser reparado en un corto periodo de tiempo y sin consecuencias graves", apuntó antes de asegurar que "mantiene un diálogo continuo con el centro de situación bajo dirección del Servicio de Inteligencia de Defensa".

La autoría del ciberataque ha sido reivindicada por el grupo de hackers rusos NoName057(16), tras lo que el ministro de Seguridad Pública danés, Torsten Schack Pedersen, advirtió de que se esperan más incidentes de este tipo de cara a las elecciones locales, que se celebrarán el 18 de noviembre.