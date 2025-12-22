Dinamarca: contra designación de Trump de enviado especial para Groenlandia

"La designación confirma que el interés estadounidense en Groenlandia sigue vivo. Sin embargo, creemos firmemente que todos, incluido Estados Unidos, deben respetar la integridad territorial del Reino", dijo Lokke en una declaración a la emisora pública danesa, Dr.

Tras conocerse la decisión, Rasmussen convocó al embajador estadounidense en Copenhague.

"Esto es absolutamente inaceptable. Por esta razón, de acuerdo con nuestros colegas groenlandeses, decidí convocar al embajador estadounidense a una reunión en el ministerio del Exterior", dijo Lokke a Dr.

"Nuestra postura es que tenemos un embajador en el Reino de Dinamarca y que él es la persona con la que mantenemos relaciones", dijo el ministro.

"Cuando el presidente (Trump) decide de repente nombrar un enviado especial, esto es algo que me perturba profundamente", subrayó.

Landry, por su parte, escribió en X que ayudaría al presidente a "integrar Groenlandia a Estados Unidos", algo que irritó profundamente al ministro Rasmussen.

"Esta es una declaración completamente inaceptable del nuevo enviado especial, a la que debemos oponernos en nombre del Reino", declaró Rasmussen.

"Tenemos un Reino compuesto por Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia. Y si queremos cambiar esta situación, las decisiones deben tomarse en el seno de la comunidad del Reino", enfatizó.

Landry escribió en X para agradecer a Trump la designación.

"Es un honor servirte como voluntario para que Groenlandia forme parte de Estados Unidos. Esto no afectará en modo alguno mi posición como gobernador de Luisiana", sostuvo. (ANSA).