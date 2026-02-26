Dinamarca convoca a elecciones parlamentarias el 24 de marzo

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) — Dinamarca llevará a cabo elecciones parlamentarias el 24 de marzo, informó el jueves la oficina de la primera ministra Mette Frederiksen.

Los votantes determinarán quiénes ocuparán escaños en el Folketing (Parlamento) durante su próximo mandato de cuatro años.

Tiene 179 escaños, 175 de los cuales corresponden a legisladores que representan a Dinamarca y dos cada uno a legisladores de los dos territorios semiautónomos del reino, Groenlandia y las Islas Feroe.

Debe celebrarse una elección general al menos cada cuatro años, pero el primer ministro puede convocarlas en cualquier momento. Las últimas elecciones fueron el 1 de noviembre de 2022 y resultaron en una coalición de tres partidos que cruza la división izquierda-derecha.

Frederiksen, una socialdemócrata de centroizquierda, lidera Dinamarca desde mediados de 2019. Actualmente, lidera un gobierno con el Partido Liberal del ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen y el partido moderado centrista del ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, exprimer ministro.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.