Dinamarca convoca a un diplomático de EEUU por operaciones en Groenlandia, según una emisora

OSLO, 27 ago (Reuters) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca ha llamado a consultas al diplomático de más alto rango de la embajada de Estados Unidos en Copenhague tras las informaciones de que ciudadanos estadounidenses han estado llevando a cabo operaciones de influencia en Groenlandia, informó el miércoles la emisora pública de radiotelevisión DR, que cita al ministro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que quiere que Estados Unidos tome el control de la isla ártica, rica en minerales y estratégicamente situada, por razones de seguridad nacional e internacional y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerlo.

El Gobierno danés cree que al menos tres ciudadanos estadounidenses vinculados al Gobierno de Trump han participado en operaciones encubiertas de influencia en el territorio danés, informó DR, que basa su información en fuentes anónimas.

La emisora no nombró a los individuos.

"Cualquier intento de interferir en los asuntos internos del reino (de Dinamarca) será, por supuesto, inaceptable", dijo al ministro de Asuntos Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, según se lo citó en declaraciones a DR.

"En este sentido, he pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores que convoque al encargado de negocios (diplomático) estadounidense para mantener una conversación", dijo el ministro.

La misión estadounidense en Copenhague está dirigida actualmente por el encargado de negocios Mark Stroh, según se indica en su sitio web. No fue posible contactar con la embajada fuera del horario de oficina.

El Ministerio de Asuntos Exteriores danés no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Información de Terje Solsvik; edición de Christian Schmollinger y Helen Popper; edición en español de Jorge Ollero Castela)