Dinamarca debatirá sobre la seguridad en el Ártico y buscará el respeto de la integridad territorial

COPENHAGUE, 22 ene (Reuters) -

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo este jueves que Dinamarca y Groenlandia seguirán manteniendo un diálogo constructivo sobre la seguridad en el Ártico, siempre que se haga respetando la integridad territorial de su país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio abruptamente marcha atrás el miércoles en sus amenazas de imponer aranceles como palanca para apoderarse de Groenlandia, que se vislumbraba un acuerdo para poner fin a una disputa sobre el territorio danés.

Tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump dijo que los aliados occidentales del Ártico podrían forjar un acuerdo que satisfaga su deseo de un sistema de defensa antimisiles "Cúpula Dorada" y el acceso a los minerales, al tiempo que bloquea las ambiciones de Rusia y China.

Frederiksen dijo que la OTAN era plenamente consciente de la posición de Dinamarca, y que había sido informada de que las conversaciones de Rutte no implicaban la soberanía de su país.

"La seguridad en el Ártico es un asunto de toda la alianza de la OTAN. Por lo tanto, es bueno y natural que también se discuta entre el secretario general de la OTAN y el presidente de Estados Unidos", dijo Frederiksen en un comunicado.

"El Reino de Dinamarca desea seguir manteniendo un diálogo constructivo con los aliados sobre cómo podemos reforzar la seguridad en el Ártico, incluida la Cúpula Dorada de Estados Unidos, siempre que se haga respetando nuestra integridad territorial", añadió.