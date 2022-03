Dinamarca decidirá en referéndum si participa en los programas militares de la UE

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha anunciado que el próximo 1 de junio la población danesa decidirá en referéndum si el país debe participar en los programas militares de la UE.

"Momentos históricos requieren de decisiones históricas", ha explicado Frederiksen en referencia a la reciente invasión rusa de Ucrania.

El objetivo de Frederiksen es lograr el apoyo de los principales partidos políticos daneses para la propuesta de su Gobierno en minoría para incrementar en 7.000 millones de coronas (unos 940 millones de euros) el gasto en defensa en los dos próximos años.

Además, el Gobierno danés pretende reducir la dependencia del gas natural ruso y cumplir con el 2 por ciento del PIB invertido en defensa comprometido dentro de la OTAN.

Dinamarca en estos momentos no participa en los programas de defensa de la UE, no aporta fondos para ellos y no envía militares ni material de forma análoga a la política monetaria, por la que mantiene su corona y no utiliza el euro.