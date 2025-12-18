Dinamarca denuncia "guerra híbrida" tras ciberataques rusos

El gobierno danés atribuye dos ciberataques, uno durante las elecciones municipales y regionales en noviembre y otro contra una planta de tratamiento de aguas a finales de 2024, a grupos vinculados al Estado ruso, anunció el jueves el ministro danés de Defensa.

El gobierno convocará al embajador ruso, precisó Troels Lund Poulsen durante una conferencia de prensa.

Tras el ciberataque de finales de 2024 algunos conductos de agua explotaron y varios hogares se vieron afectados, según el ministro.

En la víspera de las elecciones municipales y regionales en Dinamarca, los sitios internet de varios partidos políticos, municipalidades, instituciones públicas y de una empresa de defensa quedaron inaccesibles debido a un ciberataque reivindicado por piratas informáticos prorrusos.

"Consideramos que es muy probable", afirmó el jefe del servicio de inteligencia militar (FE), Thomas Ahrenkiel, respecto a la atribución de los dos ataques. "Estamos muy seguros de que se trata de grupos prorrusos vinculados al Estado ruso", destacó.

"Tomamos numerosas iniciativas y tomaremos otras, porque la forma de actuar de Rusia es profundamente inaceptable", añadió Poulsen.

El gobierno planea implementar una nueva red de ciberseguridad y un centro de operaciones en línea.

"Es muy grave poder atribuir los ataques al Estado ruso. No se trata solo de simpatizantes, sino de un grupo directamente vinculado a Rusia. Esto subraya que la situación es especialmente grave", insistió el ministro de seguridad civil, Torsten Schack Pedersen, ante la televisión pública DR.

"No estamos en situación de guerra y no estamos en situación de paz. Estamos en guerra híbrida", subrayó.