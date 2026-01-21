Dinamarca despliega unidad de élite en Groenlandia

El ejército danés desplegó el miércoles unidades de élite en Groenlandia, un territorio autónomo danés codiciado por Donald Trump, donde también se está enviando personal y equipo de naciones europeas, anunciaron las fuerzas armadas.

"Por primera vez especialistas del Jaegerkorpset (la unidad de élite de las fuerzas especiales del ejército danés) se han desplegado en el terreno más agreste de Groenlandia, en la costa de Blosseville", declaró el Comando Ártico Danés el miércoles.

El objetivo de este despliegue, explicó, es "reforzar la presencia en el Ártico".

Mientras tanto, según la emisora danesa DR, la fragata "Peter Willemoes" se ha unido al Arctic Endurance, un ejercicio danés que reúne a militares de varios países europeos y que comenzó la semana pasada en Groenlandia.

Según el Comando Ártico, la fragata francesa "Bretagne" también está realizando ejercicios con el buque danés, "Thetis", en el Atlántico Norte.

Entretanto el gobierno groenlandés difundió el miércoles sus consignas para la población en caso de crisis. El documento fue calificado por el ministro de Autosuficiencia, Peter Borg, como una "póliza de seguro" a la cual "esperamos no tener que recurrir".

El presidente estadounidense afirmó este miércoles en el Foro de Davos que no usaría la fuerza para apoderarse de Groenlandia, al tiempo que exigió negociaciones inmediatas para adquirir la isla.