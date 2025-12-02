Dinamarca detiene a dos sospechosos de recaudar fondos para Hamás

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Policía de Copenhague ha informado este martes de la detención de dos sospechosos de recaudar fondos en Dinamarca para el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), quienes han sido acusados de financiar actividades "terroristas".

La Policía de la capital danesa ha indicado en su cuenta en la red social X que un hombre de 28 años ha sido detenido este martes, mientras que otro de 59 años se encontraba ya bajo custodia "por sospechas de financiación del terrorismo", en cuyo caso "los cargos han sido expandidos".

Este último ha desempeñado un papel importante en el debate público del país nórdico durante años, pero se ha optado por mantener su anonimato por motivos de seguridad, según ha informado el diario danés 'Politiken'.

Ambos están acusados de haber recaudado unos 760.000 euros a través de una red de organizaciones danesas y extranjeras, según ha informado la cadena TV2. Han negado los cargos.