Dinamarca.- Dinamarca achaca a “un operador capaz” los drones que causaron el cierre del aeropuerto de Copenhague

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Policía de Dinamarca ha afirmado este martes que los drones que provocaron el cierre temporal del aeropuerto de la capital, Copenhague, estaban controlados por "un operador capaz", si bien por el momento no ha identificado a ningún sospechoso ni ha apuntado a posibles responsabilidades, después de que desde Ucrania se señalara directamente a Rusia como responsable.

Jens Jespersen, inspector de la Policía de Copenhague, ha indicado que "por la forma en la que actuaron los drones, su tamaño y el tiempo que estuvieron sobre el objetivo permiten concluir que probablemente haya un operador capaz detrás del uso de los drones", antes de apuntar que con ello se refiere a "un actor que tiene herramientas que mostrar".

Preguntado sobre las acusaciones por parte del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, contra Rusia tras el incidente, sobre las que no ha presentado pruebas, Jespersen ha dicho que "no puede decir nada al respecto", según ha recogido el diario danés 'Jyllands-Posten'.

"Simplemente, no lo sé", ha zanjado.

Asimismo, ha recalcado que no hay indicios que apunten a que el objetivo fuera causar daños a la población o generar situaciones de peligro, al tiempo que ha manifestado que las autoridades identificaron "varios drones grandes" volando en patrones determinados sobre el aeropuerto de la capital después de llegar desde varias direcciones.

Jespersen ha reseñado que los drones abandonaron posteriormente el lugar, si bien no ha indicado hacia dónde fueron. El incidente ha provocado el cierre del aeropuerto durante unas cuatro horas, causando además retrasos y cancelaciones una vez que se han retomado las operaciones, afectando a cerca de 20.000 pasajeros, según el director de operaciones de Naviair, Morten Fuensgaard.