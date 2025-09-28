Dinamarca.- Dinamarca cierra su espacio aéreo a drones tras detectar de nuevo aparatos cerca de instalaciones militares

MADRID, 28 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Transporte de Dinamarca ha anunciado este domingo el cierre del espacio aéreo del país a drones civiles hasta el próximo viernes después de detectar de nuevo aparatos no tripulados cerca de instalaciones militares.

"Se prohíben los drones desde el lunes y hasta el viernes para dar tranquilidad a la Policía y poder concentrarse para que la cumbre se pueda celebrar adecuadamente", ha informado el ministro de Transportes, Thomas Danielsen, en declaraciones a la televisión pública danesa, DR. Copenhague acoge la semana próxima una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Anoche se detectó de nuevo la presencia de drones en las inmediaciones de varios cuarteles de las Fuerzas Armadas danesas, según han confirmado las propias Fuerzas Armadas en un comunicado. En respuesta se movilizaron "varios medios", sin dar información más concreta.

Además, Alemania ha enviado un buque de guerra, el 'FGS Hamburg', que ya se encuentra en Copenhague. "Dinamarca recibirá apoyo de Alemania para reforzar la seguridad durante la cumbre de la UE de la próxima semana, donde reforzará la defensa danesa contra drones con equipo antidrones. La contribución alemana subraya la sólida y estrecha cooperación entre nuestros países", ha resaltado el Ministerio de Defensa danés.

El viernes por la tarde la Policía de Jutland Centro y Oeste confirmó el avistamiento de drones en las inmediaciones de la base aérea de Karup.