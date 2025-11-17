Dinamarca.- El aeropuerto de Aalborg suspende brevemente operaciones tras el supuesto avistamiento de varios drones

MADRID, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El aeropuerto de la ciudad danesa de Aalborg, situada en el norte del país, tuvo que suspender operaciones durante cerca de dos horas a última hora del domingo tras el supuesto avistamiento de varios drones en los alrededores, sin que por ahora haya más detalles sobre este nuevo incidente.

"Debido a actividades de drones sospechosos en el aeropuerto de Aalborg durante la tarde del domingo, el aeropuerto estuvo cerrado para despegues y aterrizajes aproximadamente entre las 21.45 y las 23.20 horas, aproximadamente", ha indicado un portavoz de Naviair, encargada de operar el aeródromo, en declaraciones concedidas a Europa Press.

La Policía de Jutlandia Norte ha apuntado en su cuenta en la red social X que tiene "constancia" del avistamiento de "uno o más drones en las inmediaciones del aeropuerto de Aalborg", si bien ha resaltado que sus agentes no pudieron verificar esta presencia, lo que llevó a Naviair a reabrir el espacio aéreo.

"Debido a las investigaciones en marcha, la Policía no puede hacer más comentarios en este momento", ha dicho Henrik Skals, inspector de la Policía de Jutlandia Norte, según un mensaje en la cuenta oficial del organismo en la red social X.

El incidente ha tenido lugar cerca de dos meses después de que unos sobrevuelos similares por parte de drones llevaran a las autoridades a prohibir las operaciones de estos aparatos civiles durante una semana, sin que por ahora las autoridades hayan determinado quién estaría detrás de estos sucesos.