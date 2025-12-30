Dinamarca: El correo danés deja de repartir cartas después de 400 años

Por Giuseppe M. Laudani (ANSA) - ROMA, 30 DIC - Dinamarca se despide del cartero

Tras 400 años de actividad, desde que en 1624 el entonces rey Cristian IV decidió su creación como un regalo para el pueblo en Navidad, el servicio postal del país escandinavo, PostNord, decidió que dejará de distribuir correspondencia, poniendo también a la venta las 1500 icónicas cajas de correo rojas, presentes durante más de 170 años

La empresa, resultado de la fusión entre el servicio postal danés y el sueco, anunció además la eliminación de 1500 puestos de trabajo debido a la "creciente digitalización", convirtiendo a Dinamarca en el primer país del mundo en decidir que el correo en papel ya no es esencial ni económicamente viable

En los últimos 25 años, el volumen de cartas enviadas en Dinamarca disminuyó un 90%, y en 2024 la empresa registró pérdidas de 428 millones de coronas danesas, equivalentes a aproximadamente 57 millones de euros

A partir de ahora, en lugar de enviar cartas por correo, los daneses deberán depositarlas en los kioscos de las tiendas, desde donde serán entregadas a direcciones nacionales e internacionales por la empresa privada DAO

Sin embargo, PostNord continuará entregando paquetes, ya que las compras en línea son cada vez más comunes

Ya en junio, la empresa estatal había comenzado a implementar los primeros recortes, decidiendo la eliminación de todas las cajas de correo. Cuando las vendió para caridad el 10 de diciembre, cientos de miles de daneses intentaron adquirir una, pagando entre US$230 y más de US$300, dependiendo del estado de uso de la caja

Dinamarca es uno de los países más digitalizados del mundo: incluso su sector público utiliza varios portales en línea, minimizando la correspondencia física con el gobierno y haciéndolo mucho menos dependiente de los servicios postales en comparación con muchos otros países

"Casi todos los daneses son completamente digitales, lo que significa que las cartas en papel ya no cumplen el mismo propósito que antes", declaró a CNN Andreas Brethvad, portavoz de PostNord

"La mayoría de nuestras comunicaciones ahora llegan a nuestras bandejas de entrada, y la realidad actual es que el comercio electrónico y el mercado de paquetes superan con creces al correo tradicional"

Esto explica por qué Dinamarca fue el primer país en hacer tales cambios, aunque es probable que otros sigan su ejemplo

Sin embargo, no es el único; en los Países Bajos, algunas ciudades ya utilizan tiendas para enviar cartas, pues las cajas de correo han desaparecido

Aun así, la necesidad de utilizar correspondencia física persiste en todo el mundo, aunque en disminución. Según la Unión Postal Universal, afiliada a las Naciones Unidas, casi 2600 millones de personas aún permanecen fuera de línea debido a dispositivos inadecuados, escasa cobertura y habilidades digitales limitadas

Entre los más afectados están las comunidades rurales, las mujeres y las personas que viven en la pobreza. Además, en países como Dinamarca, algunos grupos que dependen más de los servicios postales, como los ancianos, podrían verse negativamente afectados por este cambio histórico. (ANSA)