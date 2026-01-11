Dinamarca está ante un "momento decisivo", advirtió primera ministra

Dinamarca se encuentra ante un "momento decisivo", dijo este domingo la primera ministra, Mette Frederiksen, a raíz de las presiones estadounidenses para apoderarse de Groenlandia.

"Hay un conflicto en torno a Groenlandia (...), es un momento decisivo; lo que está en juego va más allá de lo que es visible a simple vista”, dijo Frederiksen durante un debate con otros líderes de partidos daneses.

Dinamarca y Groenlandia son, al igual que Estados Unidos, miembros de la OTAN. A comienzos de la semana, Frederiksen había advertido que un ataque estadounidense contra uno de los miembros de la Alianza significaría "el fin de todo".

Esto significaría pulverizar a la propia OTAN y al sistema de seguridad establecido al término de la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con Frederiksen, "Dinamarca es un aliado leal y sólido. Estamos inmersos en un importante rearme y estamos preparados para defender nuestros valores —en cualquier lugar donde sea necesario—, incluido en el Ártico".

"Creemos en el derecho internacional y en el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos; por eso defendemos los principios de soberanía, autodeterminación e integridad territorial”, añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que Washington debe tener control de Groenlandia por razones de la seguridad nacional estadounidense.

En una entrevista al diario New York Times realizada el jueves, Trump admitió que tal vez tenga que elegir entre la preservación de la integridad de la OTAN o el control del territorio danés