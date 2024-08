Dinamarca gana el oro en balonmano y hansen se retira con la moral por las nubes

Por America Hernandez

LILLE, FRANCIA, 11 ago (Reuters) - Dinamarca conquistó su segunda medalla de oro olímpica de balonmano masculino al vencer a Alemania por 39-26 en la final, mientras uno de los más grandes de este deporte, el lateral izquierdo Mikkel Hansen, se retiraba el domingo con la moral por las nubes.

Fue el segundo título de Dinamarca en los tres últimos Juegos, tras haber disputado las tres finales en Río -donde ganó-, Tokio y París.

Alemania, que eliminó a Francia, defensora del título, en cuartos de final, siguió el rastro en el marcador tras igualar 1-1.

España se impuso a Eslovenia por 23-22 en el partido por la medalla de bronce disputado el domingo. Los medallistas de plata de Tokio anotaron a toda velocidad mientras que los alemanas tuvieron dificultades para romper la defensa danesa, con una desventaja de nueve puntos en el minuto 30, la mayor de la historia en un partido por la medalla de oro olímpica. Alemania, que ganó el bronce en Río, intentó abrir brecha a medida que avanzaba el partido. El central Juri Knorr anotó seis puntos, mientras que el lateral derecho Renars Uscins y el pívot Jannik Kohlbacher aportaron cuatro cada uno.

Pero no fueron rival para los invictos daneses, en especial para el lateral derecho Mathias Gidsel, autor de 11 goles. "Desde el principio hasta el final, ellos fueron mejor equipo y nosotros no pudimos alcanzar nuestro nivel normal de rendimiento, jugamos realmente mal y, por supuesto, es como una pesadilla, no entendemos cómo ha podido pasar esto... quizás hayamos jugado nuestro peor partido en mucho tiempo", declaró Knorr, máximo goleador de Alemania. Era la primera vez, desde que Croacia ganó el oro en los Juegos de Atenas 2004, que un equipo de balonmano ganaba el oro sin perder un solo partido olímpico. "Mostramos nuestro carácter, y creo que demostramos al mundo entero cuál es el mejor equipo en estos momentos, dominando el partido desde el primer minuto", declaró el central danés Rasmus Lauge, autor de cinco puntos. (Redacción de Julien Pretot; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters