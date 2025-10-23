LA NACION

Dinamarca gana el oro en persecución en el Mundial de Ciclismo en pista

Dinamarca se quedó este jueves con la medalla de oro en la prueba de persecución en equipos en el Mu

LA NACION
Dinamarca gana el oro en persecución en el Mundial de Ciclismo en pista
Dinamarca gana el oro en persecución en el Mundial de Ciclismo en pistaASO - ASO

Dinamarca se quedó este jueves con la medalla de oro en la prueba de persecución en equipos en el Mundial de Ciclismo que se disputa en Santiago de Chile.

Los daneses conquistaron el título mundial con un tiempo de 3:43.915 minutos tras superar a Australia (3:47.258), campeona olímpica de esta prueba en París 2024.

El equipo conformado por Tobias Hansen, Niklas Larsen, Frederik Madsen, Rasmus Pedersen repitió el título que ya había conseguido el año pasado en su país.

Por el bronce, Nueva Zelanda venció a Estados Unidos con un tiempo de 3:48.877 minutos.

Persecución por equipos:

Final:

1. Dinamarca (Hansen, Larsen, Madsen, Pedersen) 3:43.915

2. Australia 3:47.258

Bronce:

3. Nueva Zelanda 3:48.877

4. Estados Unidos 3:49.799

LA NACION
