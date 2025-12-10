Dinamarca indemnizará con hasta US$47.000 a víctimas de contracepción forzada en Groenlandia
Las mujeres de Groenlandia que fueron víctimas de una campaña de contracepción forzada entre 1960 y 1991 podrán reclamar una indemnización de 300.000 coronas danesas (US$47.000)...
- 1 minuto de lectura'
Las mujeres de Groenlandia que fueron víctimas de una campaña de contracepción forzada entre 1960 y 1991 podrán reclamar una indemnización de 300.000 coronas danesas (US$47.000), anunció este miércoles el gobierno danés.
A finales de septiembre, la jefa del gobierno danés, Mette Frederiksen, se disculpó en Nuuk, la capital de Groenlandia, por ese programa que buscaba reducir la tasa de natalidad en el territorio.
Al menos 4.500 adolescentes y adultas se vieron afectadas por esa campaña, que dejó a muchas estériles.
La campaña "tuvo fuertes consecuencias en las mujeres groenlandesas, que padecieron secuelas físicas y psicológicas, y aún hoy influye en la percepción de Dinamarca", declaró la ministra de Salud, Sophie Løhde, citada en un comunicado.
En septiembre, Frederiksen anunció la creación de un "fondo de reconciliación" para indemnizar a las víctimas y también a otras personas que sufrieron discriminación por sus orígenes en otros casos, pero no mencionó el monto del mismo.
Para ser indemnizadas, las víctimas han de ser capaces de aportar un "relato verosímil" y hacer una declaración jurada en la que afirmen haber sido sometidas a algún tipo de contracepción "a sus espaldas o sin su consentimiento", indicó el gobierno.
El dispositivo entrará en vigor el 1 de junio de 2026.
cbw/bds/jvb/sag
