Dinamarca.- La OTAN considera que es "pronto" para atribuir a Rusia el incidente con drones

BRUSELAS, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha señalado este martes que es "demasiado pronto" para atribuir el incidente con drones en las inmediaciones del aeropuerto de Copenhague, un episodio que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha considerado el "ataque más grave contra infraestructuras críticas danesas hasta la fecha".

En rueda de prensa desde la sede de la OTAN en Bruselas, Rutte ha indicado que está en contacto con Frederiksen sobre el incidente que ha implicado a cuatro drones, tres de ellos en el entorno del aeropuerto de la capital danesa.

"Los daneses están evaluando en este momento exactamente qué sucedió para asegurarse de qué hay detrás de esto. Estamos en contacto muy estrecho sobre este asunto, así que es demasiado pronto para responder a su pregunta", ha señalado sobre la autoría del incidente.

Hasta el momento las autoridades danesas han evitado señalar a Rusia aunque han dicho que detrás del incidente está "un operador capaz" y "un actor que tiene herramientas que mostrar", apuntando que tampoco se puede descartar la responsabilidad de Moscú en el asunto.

Del lado de la Unión Europea, la portavoz de Exteriores, Anitta Hipper, ha vinculado en rueda de prensa la situación de Dinamarca a la oleada de incidentes con drones y aviones rusos de las últimas semanas en Estonia, Polonia y Rumanía.

"Tenemos que esperar al resultado final de la investigación y no vamos a prejuzgar nada. Pero cuando ponemos las cosas en contexto, vemos un claro patrón en lo que respecta al lanzamiento de drones que violan nuestro espacio aéreo. Y esto apunta a Rusia", ha asegurado.