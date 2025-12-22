Dinamarca.- La UE elude valorar el enviado de EE. UU. para Groenlandia pero apunta la inviolabilidad de fronteras danesas

BRUSELAS, 22 Dic. 2025 (Europa Press) - La Unión Europea ha evitado este lunes reaccionar directamente a la decisión de Estados Unidos de nombrar un enviado especial para Groenlandia, si bien ha apuntado la importancia para el bloque de que se preserve la soberanía e inviolabilidad de las fronteras de Dinamarca. "No me corresponde comentar las decisiones de Estados Unidos", ha dicho en una rueda de prensa en Bruselas del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Anouar El Anouni, al ser preguntado por una valoración del nuevo cargo del gobernador de Louisiana, Jeff Landry. Con todo, El Anouni ha recordado a continuación que la posición de la Unión Europea sobre la situación de Groenlandia ha sido siempre la misma y que se centra en la soberanía de Dinamarca. "Preservar la integridad territorial del Reino de Dinamarca, su soberanía y la inviolabilidad de sus fronteras es esencial para la Unión Europea", ha expresado el portavoz de Kaja Kallas, Alta Representante de Política Exterior de la UE. El anuncio de Estados Unidos, que se enmarca en las ya conocidas pretensiones de Washington de controlar este estratégico territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, también ha suscitado la reacción del Gobierno danés, que ha reclamado "respeto por las fronteras danesas". Antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado de Landry que "comprende lo esencial que es Groenlandia para la seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en materia de seguridad y supervivencia".