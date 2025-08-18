Dinamarca.- Novo Nordisk se dispara tras aprobar EEUU un uso adicional para 'Wegovy' y bajar el precio de 'Ozempic'

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las acciones del laboratorio danés Novo Nordisk llegaban a subir este lunes hasta un 7,78% en la Bolsa de Copenhague después de que la farmacéutica haya informado de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha aprobado una indicación adicional para 'Wegovy' para el tratamiento de una enfermedad hepática y de que la empresa haya anunciado una rebaja del precio para 'Ozempic' para los pacientes en EEUU no cubiertos por seguro médico.

Según ha comunicado la empresa danesa, la FDA ha aprobado una indicación adicional para 'Wegovy' para el tratamiento de la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica no cirrótica (MASH) en adultos con fibrosis hepática de moderada a avanzada.

La aprobación acelerada se basa en la primera parte del ensayo ESSENCE, en el que 'Wegovy' demostró una mejora estadísticamente significativa y superior de la fibrosis hepática sin empeoramiento de la esteatohepatitis, así como la resolución de la esteatohepatitis sin empeoramiento de la fibrosis hepática, en comparación con placebo.

"Wegovy se posiciona ahora de forma única como el primer y único tratamiento con GLP-1 aprobado para MASH, complementando la ya demostrada pérdida de peso, los beneficios cardiovasculares y la amplia evidencia relacionada con la semaglutida", afirmó Martin Holst Lange, vicepresidente ejecutivo, director científico y jefe de Investigación y Desarrollo de Novo Nordisk.

Por otro lado, la farmacéutica ha anunciado este lunes la rebaja del coste de 'Ozempic' en el mercado estadounidense a US$499 por mes, frente a los anteriores US$1000, para los pacientes sin cobertura de seguro médico.

"Si bien Ozempic cuenta con una amplia cobertura en EEUU, no olvidemos que algunos pacientes pagan de su bolsillo este medicamento vital. Creemos que si un solo paciente siente la necesidad de recurrir a alternativas de imitación potencialmente inseguras y no aprobadas, ya es demasiado", declaró Dave Moore, vicepresidente ejecutivo de operaciones en EEUU de Novo Nordisk.

Asimismo, la multinacional ha anunciado que, "por primera vez", 'Ozempic' estará disponible con entrega a domicilio a través de NovoCare, mientras que la oferta será también accesible través de Ozempic.com y NovoCare.com.

Las acciones de Novo Nordisk se anotaban antes del cierre una subida del 6,63%, después de haber llegado a revalorizarse hasta un 7,78% durante el día. No obstante, en lo que va de año, las acciones de la farmacéutica danesa acumulan una bajada de más del 45%.