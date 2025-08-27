Dinamarca ofrece disculpas a miles de mujeres inuit que se vieron forzadas a usar métodos anticonceptivos

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha ofrecido este miércoles disculpas formales a miles de mujeres inuit que se vieron forzadas a utilizar métodos anticonceptivos, a menudo sin su consentimiento, como parte de una campaña para controlar la tasa de natalidad en Groenlandia durante la década de los 60 y 70.

"No podemos cambiar lo sucedido, pero sí podemos asumir la responsabilidad. Por lo tanto, en nombre de Dinamarca, quisiera decir: Lo siento", ha resaltado en un comunicado en el que pide perdón a todas aquellas mujeres groenlandesas que fueron objeto de "discriminación sistemática" y sufrieron "daños físicos y psicológicos" durante aquella época.

Frederiksen --que ha reconocido que numerosas mujeres "fueron sometidas a abusos por parte del sistema de salud danés"-- ha afirmado además que Dinamarca es "responsable" de que los ciudadanos groenlandeses "hayan sido tratados sistemáticamente de forma diferente" frente a los daneses.

Por su parte, el primer ministro de la región danesa autónoma de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, también ha ofrecido disculpas públicas a las mujeres afectadas y ha afirmado que facilitará una indemnización a aquellas que lo soliciten.

Cerca de 150 mujeres demandaron al Estado en 2024 alegando que se les colocó un dispositivo intrauterino sin su consentimiento durante los años 60 y exigieron una cuantiosa indemnización por la violación de sus derechos en una trama conocida como el caso Espiral.

En total, alrededor de 4500 mujeres y niñas sufrieron estas prácticas antes de que Groenlandia asumiera el control del sector sanitario en 1992. En septiembre de 2022, tanto el Gobierno groenlandés como el danés iniciaron una investigación sobre el caso que está previsto que sea publicada en septiembre.

Frederiksen ya pidió perdón en marzo de 2022 a seis inuit durante una ceremonia celebrada en la capital, Copenhague, por un experimento social llevado a cabo durante los años 50 en el que un grupo de niños fueron separados de sus seres queridos y llevados a Dinamarca para ser educados y asimilados con familias danesas adoptivas. El caso es conocido como 'Los pequeños dinamarqueses'.