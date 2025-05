Dinamarca planea llamar al embajador de eeuu por el informe de espionaje en groenlandia

OSLO, 7 mayo (Reuters) - El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, dijo el miércoles que llamará al embajador en funciones de Estados Unidos en Dinamarca, después de que The Wall Street Journal informó que Washington ordenó a sus agencias de inteligencia que intensifiquen el espionaje en Groenlandia.

"He leído el artículo de The Wall Street Journal y me preocupa mucho, porque nosotros no espiamos a nuestros amigos", afirmó Rasmussen a la prensa durante una reunión informal de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en Varsovia.

"Vamos a convocar al embajador en funciones de Estados Unidos para una discusión en el Ministerio de Relaciones Exteriores para ver si podemos confirmar esta información, que es un tanto inquietante", añadió Rasmussen.

Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos de recopilación de información de inteligencia en relación con Groenlandia, involucrando a su aparato de espionaje en la campaña del presidente Donald Trump para apoderarse de la isla, informó el WSJ el martes, citando a dos fuentes anónimas.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que quiere apoderarse de Groenlandia, un territorio danés semiautónomo en el Ártico, negándose a descartar la anexión por la fuerza, lo que ha generó una crisis diplomática entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia.

Las autoridades de Dinamarca y Groenlandia han afirmado que sólo los groenlandeses pueden decidir el futuro del territorio.

Sin embargo, se han visto en la delicada disyuntiva de rechazar con firmeza las ambiciones de Washington sobre Groenlandia y tratar de mantener buenos lazos con su aliado tradicional. (Reporte de Gwladys Fouche; editado en español por Carlos Serrano)