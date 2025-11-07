Dinamarca prohibirá las redes sociales a los menores de 15 años

COPENHAGUE, 7 nov (Reuters) - El Gobierno de Dinamarca anunció el viernes que prohibirá el uso de las redes sociales a los menores de 15 años, aunque los padres podrán autorizar a jóvenes de 13 años o más a acceder a determinadas plataformas.

La medida llega después de que la primera ministra, Mette Frederiksen, pidió el mes pasado en su discurso inaugural ante el Parlamento que se restrinja el uso de las redes sociales por parte de los menores, debido a la preocupación que suscita la salud mental de los jóvenes.

"Las llamadas redes sociales prosperan robando el tiempo, la infancia y el bienestar de nuestros hijos y vamos a poner fin a eso ahora", dijo la ministra de Digitalización, Caroline Stage Olsen.

La mayoría de los partidos del Parlamento se mostraron dispuestos a respaldar el plan antes de la votación formal.

Las plataformas más utilizadas por los niños en Dinamarca son Snapchat, YouTube, Instagram y TikTok, según el Gobierno.

Un análisis de la autoridad danesa de competencia y consumo de febrero de este año indicó que los jóvenes del país nórdico pasan una media de 2 horas y 40 minutos al día en las redes sociales.

Dinamarca sigue los pasos de Australia, que el año pasado prohibió las redes sociales a los menores de 16 años. (Reporte de Soren Jeppesen y Tom Little; editado en español por Carlos Serrano)