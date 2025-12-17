Dinamarca quiere prohibir el uso del burka y el niqab en escuelas y universidades

El gobierno danés anunció el miércoles que prevé ampliar la prohibición del uso del velo integral en los espacios públicos a las escuelas y universidades del país.

"El burka, el niqab u otras prendas que ocultan el rostro de las personas no tienen cabida en un aula danesa. Ya existe una prohibición de ocultar el rostro en el espacio público, y esta debe aplicarse naturalmente también a los centros educativos", declaró el ministro de Inmigración e Integración, Rasmus Stoklund, en un comunicado.

Dinamarca sigue desde hace varios años una línea dura en materia de inmigración e integración.

En agosto de 2018 entró en vigor en el país una ley que prohíbe ocultar el rostro en el espacio público. Cualquier persona que lleve una prenda que le cubra la cara se expone a una multa.

Esta ley es criticada por sus detractores por su carácter discriminatorio hacia un grupo religioso, así como por el atentado que supone contra la libertad de culto y la libre elección de las mujeres.

"Con este proyecto de ley enviamos una señal muy clara a las niñas y mujeres de entornos inmigrantes, para decirles que las apoyamos en su lucha contra la cultura del honor y las normas rígidas", insistió Stoklund.

El portavoz del partido liberal, que forma parte del gobierno de coalición, Hans Andersen, consideró asimismo "contrario a los valores daneses que niñas y mujeres estén completamente cubiertas en aulas donde el profesor no puede ver el rostro de quienes enseña".

El proyecto de ley debería presentarse en febrero de 2026.

En otros lugares de Europa, Austria prohibió el 11 de diciembre el velo islámico para las niñas menores de 14 años. La ley fue aprobada por una amplia mayoría, con la excepción de los ecologistas, que la consideraban inconstitucional.