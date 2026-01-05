Dinamarca: rabia por un eventual ataque a Groenlandia

(di Mattia Bernardo Bagnoli) (ANSA) - BRUSELAS, 05 GEN - La amenaza de Donald Trump sobre la anexión de Groenlandia ha vuelto a acaparar titulares, y esta vez Europa se siente realmente preocupada.

El reciente ataque en Venezuela, aún fresco en las portadas de los periódicos, no ha sido suficiente para el presidente estadounidense, quien revive la historia de la "seguridad nacional".

Trump denuncia la presencia de "buques chinos y rusos" alrededor de la isla de los hielos eternos, acusando a Dinamarca de no ser capaz de defenderla. Y lo hace sin mostrar reparos, a pesar de que Groenlandia forma parte de la OTAN.

Es por eso que Europa tiembla: si el magnate pasa de las palabras a los hechos, la Alianza Atlántica podría convertirse en un lejano recuerdo.

La primera ministra danesa, Mette Fredriksen, habló claro, mucho más claro de lo habitual. "Esperamos claramente que todos, y especialmente nuestros aliados, respeten las fronteras nacionales existentes. No aceptaremos una situación en la que nosotros y Groenlandia seamos amenazados de esta manera", declaró.

Fredriksen rechazó la idea de que la seguridad en Groenlandia no se tome en serio. "Quiero dejar claro que si los Estados Unidos deciden atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo habrá terminado, incluida la OTAN, y por ende la seguridad que ha sido garantizada desde el final de la Segunda Guerra Mundial".

Este es el "cisne negro" que ninguna cancillería europea quiere realmente contemplar: el punto de inflexión que marcaría el verdadero inicio de un nuevo (des)orden global.

Incluso quienes vacilaron en pronunciarse sobre la intervención en Venezuela y la destitución de Maduro, cuando se trata de Groenlandia han tenido que tomar una postura. Es el caso del británico Keir Starmer. "Estoy con Frederiksen", declaró. "Dinamarca es un aliado cercano en Europa, un aliado en la OTAN, y es muy importante que el futuro de Groenlandia lo decidan solo el Reino de Dinamarca y Groenlandia misma".

Y también la Unión Europea. "Ya hemos escuchado las palabras de Donald Trump sobre Groenlandia, la UE sigue defendiendo los principios de soberanía e integridad territorial, tal como lo establece la Carta de la ONU, y al mismo tiempo sigue expresando solidaridad con Groenlandia y Dinamarca", señaló una portavoz de la Comisión Europea, rechazando cualquier comparación con Venezuela precisamente por su pertenencia común a la Alianza Atlántica.

La isla de Groenlandia, habitada por menos de 60.000 personas, se configura como un territorio autónomo con parlamento y gobierno local, aunque formalmente sigue siendo parte de Dinamarca, de la cual recibe cuantiosos subsidios.

Aunque desde hace años las fuerzas políticas locales discuten una posible independencia, y Copenhague ha legislado para permitir la separación a través de un referéndum, este paso aún no se ha dado, ya que no está claro cómo podría Groenlandia manejarse por sí sola (equilibrar la explotación de los yacimientos de tierras raras, ubicados en áreas inaccesibles, con la protección de un frágil ambiente no sería tarea fácil).

Las declaraciones de Trump se dan en medio de un periodo delicado, cuando la isla también está lidiando con un pasado que algunos definen sin rodeos como "colonial".

Sin embargo, los groenlandeses ya están cansados de ser el centro de la disputa. "Ya basta", exclamó el primer ministro Jens Frederik Nielsen, elegido en abril pasado (es decir, después de que la crisis provocada por Trump ya había estallado).

"Basta de presiones. Basta de insinuaciones. Basta de fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a la discusión. Pero esto debe ocurrir a través de los canales apropiados y respetando el derecho internacional", escribió en su cuenta de Facebook. (ANSA).