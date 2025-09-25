Dinamarca reabre aeropuertos tras las perturbaciones causadas por drones

Aeropuertos daneses reabren tras incursiones de drones; investigan posible conexión rusa

COPENHAGUE, 25 sep (Reuters) - Los aeropuertos del oeste de Dinamarca reabrieron a primera hora del jueves tras permanecer cerrados durante horas debido a la incursión de drones no identificados en su espacio aéreo durante la noche, el segundo incidente de seguridad de este tipo en el país nórdico esta semana.

El aeropuerto de Billund, el segundo más grande de Dinamarca, permaneció cerrado durante una hora, y el de Aalborg, utilizado para vuelos comerciales y militares, estuvo cerrado durante tres horas debido a las incursiones de drones a última hora del miércoles, según informó la policía danesa. También se habían observado drones cerca de los aeropuertos de Esbjerg y Sønderborg, así como de la base aérea de Skrydstrup, sede de algunos de los cazas F-16 y F-35 de Dinamarca. Los cinco están situados en la península de Jutlandia, al oeste de Dinamarca.

El residente Morten Skov dijo a Reuters que vio luces verdes intermitentes procedentes del oeste del aeropuerto de Aalborg, que "se quedaron quietas justo encima" de las instalaciones. En un vídeo compartido con Reuters por Skov, se ve la luz alejándose del aeropuerto hacia el oeste.

La policía nacional danesa dijo que los drones seguían un patrón similar a los que habían interrumpido los vuelos en el aeropuerto de Copenhague a última hora del lunes y a primera hora del martes. La policía nacional danesa describió el ataque como el más grave contra sus infraestructuras críticas y lo relacionó con una serie de presuntas incursiones de drones rusos y otras perturbaciones en Europa, sin aportar pruebas.

El embajador ruso en Dinamarca, Vladimir Barbin, negó cualquier implicación de su país en el incidente de Copenhague.

Está previsto que el ministro de Defensa y el ministro de Justicia de Dinamarca ofrezcan una rueda de prensa a las 0700 GMT. (Información de Jacob Gronholt-Pedersen, Stine Jacobsen, Anna Ringström y Terje Solsvik; edición de Andrew Cawthorne; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Jorge Ollero Castela)