Dinamarca reforzará su presencia militar en Groenlandia (ministro de Defensa a AFP)

Dinamarca reforzará su presencia militar en Groenlandia y está en "diálogo continuo" con la OTAN para aumentar las actividades de la organización en el Ártico, dijo el miércoles el ministro danés de Defensa a AFP.

"Continuaremos reforzando nuestra presencia militar en Groenlandia, pero igualmente insistiremos en el seno de la OTAN para más ejercicios y una presencia mayor de la OTAN en el Ártico", escribió Troels Lund Poulsen en un comunicado a AFP.

Las declaraciones llegan horas antes de un encuentro entre altos cargos groenlandeses, daneses y estadounidenses en la Casa Blanca sobre el futuro de este territorio autónomo, que Donald Trump quiere arrebatar a Copenhague.

