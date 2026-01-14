Dinamarca, reforzaremos presencia militar en Groenlandia

"Seguiremos reforzando nuestra presencia militar en Groenlandia, pero también nos centraremos más, dentro de la OTAN, en más ejercicios y una mayor presencia de la OTAN en el Ártico", añadió Poulsen.

Dinamarca está enviando refuerzos militares a Groenlandia, según la emisora pública danesa DR. Según se informa, estos refuerzos incluyen personal y equipo para apoyar la presencia permanente, en respuesta a la amenaza de Trump de apoderarse de la isla ártica.

Para empezar, se ha enviado a Groenlandia un comando avanzado. La tarea de este comando avanzado es, entre otras cosas, garantizar que la logística y el entorno estén listos para dar cabida a cualquier fuerza importante en el futuro.

