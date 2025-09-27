Dinamarca revela nuevos avistamientos de drones durante la noche en instalaciones militares

COPENHAGUE, 27 sep (Reuters) - Las Fuerzas Armadas danesas informaron el sábado de nuevos avistamientos de drones no identificados cerca de instalaciones militares durante la noche, tras varias incursiones en las proximidades de aeropuertos e infraestructuras críticas esta semana.

"La Defensa danesa puede confirmar que anoche se observaron drones en varios emplazamientos (militares). Se desplegaron varias capacidades", dijo un portavoz en un correo electrónico enviado a Reuters.

Las Fuerzas Armadas no especificaron dónde fueron detectados los drones.

La policía dijo que fueron avistados drones cerca de la base aérea de Karup, en el oeste del país, según informó la agencia de noticias Ritzau.

La policía noruega dijo el sábado que estaba investigando posibles avistamientos de drones cerca de la base aérea de Oerland, en el centro del país, la principal base de los cazas de reacción F-35 de Noruega.

"Los guardias de la base hicieron varias observaciones fuera del perímetro de la base a primera hora del sábado", dijo a Reuters un portavoz del cuartel general conjunto de las Fuerzas Armadas noruegas.

El aeropuerto de Copenhague, el más transitado de la región nórdica, cerró durante varias horas el lunes tras avistarse varios drones de gran tamaño en su espacio aéreo. Cinco aeropuertos más pequeños, tanto civiles como militares, también fueron cerrados temporalmente en los días siguientes.

Las autoridades danesas han calificado las incursiones de ataques híbridos, y la primera ministra, Mette Frederiksen, declaró a principios de semana que se trata del "ataque más grave contra infraestructuras críticas danesas hasta la fecha".

(Reporte de Jacob Gronholt-Pedersen y Nerijus Adomaitis; editado en español por Carlos Serrano)