Dinamarca: "Si EEUU ataca, todo se termina", premier

Sus declaraciones tuvieron lugar en una entrevista con TV2, enfatizando que su posición se mantuvo sin cambios durante toda la disputa de Groenlandia.

"No aceptaremos una situación en la que nosotros y Groenlandia nos veamos amenazados de esta manera", agregó, rechazando la postura de Trump de que la seguridad de Groenlandia no se toma en serio.

"Pero también quiero dejar claro que si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, todo se acabará. Incluida nuestra OTAN y, por lo tanto, la seguridad que se garantizó desde el final de la Segunda Guerra Mundial", enfatizó Fredriksen.

En la entrevista, también destacó que Dinamarca invirtió fuertemente en defensa recientemente y que habló con el presidente Trump y está haciendo todo lo posible para evitar una intervención militar de Estados Unidos: "Creo en la democracia y en las normas internacionales. Y también creo que las fronteras no deben modificarse de ninguna manera", sostuvo. (ANSA).