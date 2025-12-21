Dinamarca: Tras 400 años, el correo danés ya no entregará cartas

The Guardian informa que, a principios de este año, PostNord, fundada en 2009 tras la fusión de los servicios postales sueco y danés, anunció su decisión de dejar de repartir cartas a fin de año, eliminando 1.500 puestos de trabajo en Dinamarca y 1.500 buzones rojos, en medio de la creciente digitalización de la sociedad danesa.

Según el servicio postal, la demanda de cartas ha caído drásticamente, mientras que las compras en línea han seguido aumentando, lo que ha impulsado a la empresa a centrarse en la paquetería.

En tan solo tres horas se agotaron 1.000 de los distintivos buzones rojos, que salieron a la venta a principios de este mes.

Otros 200 se subastarán en enero.

PostNord, que seguirá entregando cartas en Suecia, anunció que reembolsará los sellos daneses no utilizados por tiempo limitado.

Los daneses podrán seguir enviando cartas a través de la empresa de mensajería Dao, que ampliará sus servicios de aproximadamente 30 millones de cartas en 2025 a 80 millones el próximo año a partir del 1 de enero.

El servicio postal danés se encarga de la entrega de cartas en el país desde 1624.

En los últimos 25 años, el envío de cartas ha experimentado un fuerte descenso en Dinamarca, superando el 90%. Sin embargo, los datos sugieren que podría estar en marcha un resurgimiento de la escritura de cartas entre los jóvenes.

Según una investigación de Dao, los jóvenes de entre 18 y 34 años envían entre dos y tres cartas más que otros grupos de edad, buscando "compensar la sobresaturación digital".

(ANSA).