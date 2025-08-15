Dinamarca: un muerto y varios heridos tras descarrilar un tren en el sur de Dinamarca
MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -
La Policía danesa ha informado este viernes de que una persona ha muerto y al menos 16 han resultado heridas tras descarrilar un tren entre las localidades de Kliplev y Tinglev, en el sur de Dinamarca, en el que iban a bordo aproximadamente 95 personas.
Según las primeras pesquisas, el tren se ha estrellado contra un camión cisterna agrícola a "muy alta velocidad", dejando la parte delantera afectada.
Los servicios de emergencia se han trasladado al lugar para tratar a las víctimas y al menos dos personas han sido evacuadas al hospital en helicóptero, han recogido medios daneses.
La empresa Ferrocarriles Estatales Daneses ha informado en un breve mensaje publicado en la red social X que el servicio permanecerá interrumpido hasta este domingo entre las localidades de Tinglev y Sonderborg debido al descarrilamiento del tren.
