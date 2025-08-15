LA NACION

Dinamarca: un muerto y varios heridos tras descarrilar un tren en el sur de Dinamarca

Dinamarca: Un muerto y varios heridos tras descarrilar un tren en el sur de Dinamarca

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Dinamarca: un muerto y varios heridos tras descarrilar un tren en el sur de Dinamarca
Dinamarca: un muerto y varios heridos tras descarrilar un tren en el sur de Dinamarca

MADRID, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Policía danesa ha informado este viernes de que una persona ha muerto y al menos 16 han resultado heridas tras descarrilar un tren entre las localidades de Kliplev y Tinglev, en el sur de Dinamarca, en el que iban a bordo aproximadamente 95 personas.

Según las primeras pesquisas, el tren se ha estrellado contra un camión cisterna agrícola a "muy alta velocidad", dejando la parte delantera afectada.

Los servicios de emergencia se han trasladado al lugar para tratar a las víctimas y al menos dos personas han sido evacuadas al hospital en helicóptero, han recogido medios daneses.

La empresa Ferrocarriles Estatales Daneses ha informado en un breve mensaje publicado en la red social X que el servicio permanecerá interrumpido hasta este domingo entre las localidades de Tinglev y Sonderborg debido al descarrilamiento del tren.

LA NACION
Más leídas
  1. Charly García, Nito Mestre, Raúl Porchetto, León Gieco y María Rosa Yorio, en un reencuentro muy especial
    1

    Charly García, Nito Mestre, Raúl Porchetto, León Gieco y María Rosa Yorio, en un reencuentro muy especial

  2. El video de Lacalle Pou surfeando olas en una playa de El Salvador
    2

    El video de Lacalle Pou surfeando olas en una playa de El Salvador

  3. Una actriz se suma a los nombres en danza y confirman a Santilli
    3

    Una actriz se suma a los nombres en danza y confirman a Diego Santilli

  4. Video: así fue el crimen a sangre fría de una mujer dentro de su auto y delante de su hijo de 12 años
    4

    Video: así fue el crimen a sangre fría de una mujer dentro de su auto y delante de su hijo de 12 años

Cargando banners ...