Dinamarca va a devolver a Turquía una escultura antigua

La cabeza de bronce del emperador romano Septimio Severo será devuelta a Turquía, anunció el martes el museo danés donde estaba expuesta al término de una disputa que se prolongaba desde el verano de 2023.

"La gliptoteca decidió a favor de la solicitud de restitución del antiguo retrato en bronce presentada por Turquía", indicó la institución cultural en un comunicado.

Hace casi dos años, una estatua —sin cabeza— del emperador romano Septimio Severo (145-211) fue devuelta a Turquía tras décadas en Estados Unidos, en una colección privada que la había prestado al Museo Metropolitano de Nueva York.

Dicha obra antigua había estado anteriormente asociada con el bronce de la gliptoteca, que había ingresado en las colecciones del museo en 1970 sin información sobre su origen exacto.

En 1979 un antiguo conservador del museo estimó que ambas estatuas coincidían.

Las dos piezas fueron reunidas durante una exposición y medidas por la arqueóloga turca Jale Inan.

Con estos argumentos la embajada de Turquía en Dinamarca solicitó formalmente la restitución del bronce en mayo de 2023, una petición que inicialmente fue recibida con escepticismo.

"No digo que no encajen. Solo digo que no estamos tan seguros como lo estábamos hace 25 o 30 años", dijo en ese momento a AFP un responsable de la gliptoteca, Rune Frederiksen.

Finalmente no se pudo establecer con certeza la coincidencia de las dos piezas, pero el museo determinó que el bronce provenía de Boubon, un sitio romano en Asia Menor, en la región histórica de Licia, en la actual costa mediterránea de Turquía.

"Unas piezas arqueológicas únicas procedentes de Boubon fueron vendidas ilegalmente a coleccionistas y museos de todo el mundo. En los últimos años un gran número de estas piezas, especialmente las conservadas en colecciones en Estados Unidos, han sido devueltas", señaló en un comunicado la directora del museo, Gertrud Hvidberg Hansen.

"Estos factores contribuyeron a nuestra decisión de acceder a la solicitud de restitución de Turquía", destacó.

cbw/ef/mab/mb

AFP