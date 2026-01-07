Dinamarca y Groenlandia buscan diálogo con Rubio tras renovado interés de la Casa Blanca en la isla

Dinamarca y Groenlandia trataban de reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, después de que el gobierno del presidente Donald Trump reafirmó su intención de hacerse con el control de la estratégica isla ártica, que es un territorio danés.

Las tensiones se intensificaron luego de que la Casa Blanca manifestó el martes que "el ejército de Estados Unidos siempre es una opción", a pesar de que varios líderes europeos rechazaron los renovados llamados de Trump para que Estados Unidos se haga con el control de la isla citando razones estratégicas.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, advirtió a principios de esta semana que una acción en este sentido por parte de Estados Unidos equivaldría al fin de la alianza militar de la OTAN. Mandatarios de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido la respaldaron en una declaración el martes reafirmando que el territorio, rico en minerales, "pertenece a su pueblo".

El comunicado defendía la soberanía de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca que, como tal, forma parte de la OTAN.

Trump ha planteado desde su primer mandato la idea de adquirir Groenlandia, alegando que Washington necesita controlar la isla más grande del mundo para garantizar su seguridad ante la creciente amenaza de China y Rusia en el Ártico.

La acción militar de Estados Unidos en Venezuela el sábado aumentó los temores en toda Europa y, en los últimos días, Trump y sus asesores han reiterado el deseo del líder estadounidense de controlar la isla, que protege el acceso desde el Ártico y el Atlántico Norte a América del Norte.

“Es muy estratégica en este momento”, dijo Trump a reporteros el domingo.

El ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, solicitaron reunirse con Rubio en un futuro próximo, según un comunicado publicado el martes en la web del gobierno de Groenlandia. Las solicitudes anteriores para un encuentro no tuvieron éxito, agregó la nota.

Aunque la mayoría de los republicanos estadounidenses han respaldado la declaración de Trump, los senadores Jeanne Shaheen y Thom Tillis —copresidentes demócrata y republicano del Grupo Observador de la OTAN, un comité bipartidista del Senado— criticaron la retórica del presidente en un comunicado el martes.

“Cuando Dinamarca y Groenlandia dejan claro que Groenlandia no está en venta, Estados Unidos debe cumplir sus obligaciones en virtud del tratado y respetar la soberanía e integridad territorial del reino de Dinamarca”, afirmó la nota. “Cualquier sugerencia de que nuestra nación sometería a un aliado de la OTAN a coerción o presión externa socava los mismos principios de autodeterminación que nuestra Alianza defiende con su existencia”.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, dijo que habló por teléfono el martes con Rubio, quien descartó la idea de una operación al estilo de la venezolana en Groenlandia.

"En Estados Unidos, hay un apoyo masivo para que el país pertenezca a la OTAN, una membresía que, de un día para otro, se vería comprometida por (...) cualquier forma de agresividad hacia otro miembro de la OTAN", dijo Barrot a la radio France Inter el miércoles.

Preguntado por si existe algún plan en caso de que Trump reclame Groenlandia, Barrot dijo que no participaría en una "diplomacia ficticia".

El periodista de The Associated Press Geir Moulson, en Berlín, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.