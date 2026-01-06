Dinamarca y Groenlandia son los únicos que pueden decidir el futuro de la isla, dice Canadá

OTTAWA, 6 ene (Reuters) - Dinamarca y Groenlandia son los únicos que pueden decidir sobre el futuro de la isla, dijo el martes el primer ministro canadiense, Mark Carney, al ser consultado por las amenazas estadounidenses de anexión.

"El futuro de Groenlandia es una decisión que compete exclusivamente a los ciudadanos de Groenlandia y Dinamarca", dijo Carney a la prensa en París.

Horas antes, los líderes de las principales potencias europeas respaldaron a Groenlandia, afirmando en una declaración conjunta que la isla pertenece a su pueblo.

Carney se reunió luego con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y "subrayó el apoyo de Canadá a la soberanía y la integridad territorial de Dinamarca, incluida Groenlandia, que deben respetarse de acuerdo con el derecho internacional", según un comunicado de su oficina. (Reporte de David Ljunggren; Editado en español por Javier Leira)