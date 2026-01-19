Dinamarca y Groenlandia sugieren una misión ártica de la OTAN, según el ministro danés de Defensa

BRUSELAS, 19 ene (Reuters) - Dinamarca y Groenlandia han discutido la posibilidad de tener una misión de la OTAN en Groenlandia y el Ártico, dijo el lunes el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen.

Las declaraciones se conocen en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, intensifica sus presiones para arrebatar a Dinamarca -también miembro de la OTAN- la soberanía sobre Groenlandia, lo que llevó a la Unión Europea a sopesar la posibilidad de contraatacar con sus propias medidas.

Poulsen hizo estas declaraciones tras una reunión en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la ministra de Relaciones Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

"Lo hemos propuesto. El secretario general de la OTAN también ha tomado nota de ello, y creo que ahora es de esperar que podamos establecer un marco sobre cómo lograrlo", dijo Poulsen.

"Esto también está en línea con lo que hemos discutido con el gobierno groenlandés", añadió. (Reporte de Lili Bayer y Louise Rasmussen; editado en español por Carlos Serrano)