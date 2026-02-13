Dinamarca y Groenlandia, una causa común en los Juegos de Invierno

En los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, los biatletas groenlandeses Ukaleq y Sondre Slettermark quieren demostrar al mundo que su tierra natal y Dinamarca están "unidas y fuertes" después de las amenazas de anexión del presidente estadounidense, Donald Trump.

En casa de los Slettermark, el biatlón es una cuestión casi genética: la madre Uiloq preside la Federación Groenlandesa de esta disciplina y el padre Oystein representó a Dinamarca en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010 (86º en el esprint y 88º en la prueba individual).

Sus dos hijos han seguido el mismo camino.

La mayor, Ukaleq (24 años), y el pequeño, Sondre (21 años), nacieron en Nuuk y llegaron al circuito de la Copa del Mundo de biatlón bajo bandera de Groenlandia, ya que la Federación Internacional de Biatlón (IBU) reconoce a este territorio autónomo danés para sus competiciones.

No ocurre así en los Juegos Olímpicos, donde los deportistas de la isla ártica participan dentro del equipo de Dinamarca ya que Groenlandia no tiene un Comité Olímpico nacional reconocido.

"Creo que es bueno trasladar el mensaje de que Dinamarca y Groenlandia están fuertes y unidas, juntas", celebró la biatleta, después de su 52º puesto individual el miércoles, mejorando en cuatro las posiciones que obtuvo en los Juegos de Pekín 2022.

En 2023, Ukaleq firmó su mejor posición en la clasificación de la Copa del Mundo en Ruhpolding (21º en 15 km individual, con un 20/20 en el tiro). Fue en ese templo del biatlón, tres años después, cuando la mayor de los Slettemark pronunció unas palabras contundentes en contra de las pretensiones de Trump respecto a Groenlandia.

"Tengo miedo todos los días y no creo poder expresar con palabras cómo detesto a esa persona", dijo entonces, sin pronunciar el nombre del político republicano.

- "Nunca estadounidenses" -

Donald Trump parece haber reculado recientemente sobre su deseo de anexionar Groenlandia a Estados Unidos, una cuestión que provocó grandes tensiones geopolíticas en enero en torno a ese territorio perteneciente a Dinamarca, un país miembro de la OTAN, que vivió una de sus crisis más grandes desde su creación en 1949.

En los Juegos Olímpicos, los deportistas no pueden trasladar mensajes políticos durante las competiciones, en la Villa Olímpica o en las ceremonias.

Consciente de ello, Ukaleq Slettermark prefiere concentrarse en sus pruebas pero en sus pasos por la zona mixta no deja de transmitir su mensaje.

"Mantengo firmemente lo que ya he dicho: Groenlandia seguirá siendo groenlandesa y no seremos nunca estadounidenses", persiste la biatleta.

Durante la temporada, su hermano Sondre y ella entrenan en Lillehammer (Noruega) ya que les es imposible practicar el biatlón en Groenlandia, donde les faltan las infraestructuras necesarias. Acostumbran a regresar a su isla para pasar allí la primavera y el verano.

- Banderas presentes -

En el Mundial del año pasado en Lenzerheide (Suiza), Groenlandia pudo presentar su primer relevo mixto, una prueba no olímpica, con los hermanos Slettermark. Terminaron 23º de 27 equipos.

Sin embargo, no pueden participar en las pruebas de relevos porque les faltan otros biatletas locales de alto nivel en Groenlandia.

"Es muy difícil captar a gente, solo tenemos 50.000 habitantes en Groenlandia. Organizamos unos campeonatos de Groenlandia cada año, en el que intentamos reunir a la gente y mostrarles cómo de divertido puede ser esto. Tenemos una chica joven, muy talentosa, que lo hizo muy bien en la Copa de Noruega. Quizás en el futuro podamos tener un relevo mixto", desea Ukaleq.

¿Podrán algún día participar en los Juegos Olímpicos como Groenlandia? Es la intención de la ministra de Deportes de ese territorio, presente en estos Juegos Olímpicos.

"Lucharemos por ello. Mientras tanto, veréis muchas banderas groenlandesas en el estadio", prometió esta política, Nivi Olsen, agitando la enseña de Groenlandia, roja y blanca, delante de unos anillos olímpicos.