Dinamarca/EEUU.- Dinamarca convoca al encargado de negocios de EEUU por supuestas labores de "influencia" en Groenlandia

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Dinamarca ha convocado este miércoles al encargado de negocios de Estados Unidos en Copenhague, Mark Stroh, para abordar las informaciones publicadas en las últimas personas sobre la supuesta presencia en Groenlandia de estadounidenses con el presunto objetivo de llevar a cabo "operaciones de influencia" en la población local sobre los planes del presidente del país norteamericano, Donald Trump, para el control de Washington sobre el archipiélago.

"Cualquier intento de interferir en los asuntos internos del Reino es, desde luego, inaceptable. Por ello, he pedido al Ministerio de Exteriores que cite al encargado de negocios estadounidense para una reunión en la sede del ministerio", ha dicho el jefe de la diplomacia danesa, Lars Lokke Rasmussen, en unas declaraciones facilitadas a Europa Press por su cartera.

Así, ha recalcado que Copenhague "es consciente de que hay actores internacionales que siguen mostrando un interés en Groenlandia y su posición en el Reino de Dinamarca". "Por ello, no es sorprendente si experimentamos intentos externos de influir en el futuro del Reino de ahora en adelante", ha sostenido.

"La cooperación entre los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia es estrecha y está fundamentada en la confianza mutua, igual que hay una cooperación estrecha y un diálogo entre las autoridades relevantes groenlandesas y danesas", ha zanjado, sin que las autoridades de Estados Unidos hayan reaccionado por el momento a esta situación.

La decisión del ministro de Exteriores danés ha llegado poco después de que la emisora DR publicara que al menos tres estadounidenses con lazos con Trump y la Casa Blanca estaban en Groenlandia preparando listas sobre la postura de la población respecto a los planes del presidente de Estados Unidos sobre el control de Groenlandia, una idea rechazada de plano por las autoridades locales y estatales.

Según las informaciones de DR, la lista incluiría los nombres de groenlandeses a los que Washington intentaría reclutar para formar un movimiento secesionista, tal y como han indicado fuentes danesas, que han usado palabras como "infiltración" y "operaciones de influencia" para describir las actividades de estas personas, siempre según lo publicado por el citado medio danés.

Trump ya mostró en su primer mandato (entre 2017 y 2021) su interés por el archipiélago y, tras su retorno en enero a la Casa Blanca, ha incluido Groenlandia dentro de una serie de objetivos geográficos estratégicos bajo el argumento de la seguridad nacional, si bien sus planes han recibido un rechazo frontal por parte de Dinamarca, aliado de Washington en el seno de la OTAN, que ha recalcado que una anexión del territorio por parte de Washington supondría una violación del Derecho Internacional.